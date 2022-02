Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Conhecida por prever vários eventos que acontecem em todo o mundo, a série “The Simpsons” voltou pelos vistos — infelizmente — a acertar. Na rede social Twitter, várias publicações estão a dar conta de um episódio da série, chamado “Simpson Tide”, estreado em 1998. No episódio, durante uma cimeira nas Nações Unidas, o representante da Rússia revela que esta nunca deixou de ser a União Soviética.

Enquanto guardas e tanques sovietes invadem a Praça Vermelha sob o som da “Internacional”, é visível ainda o Muro de Berlim a ser reinstalado na Alemanha, e a figura de Lenine a levantar-se de um expositor, tal qual um “morto-vivo”, porque “deve esmagar o capitalismo”.

“A agressão histórica nunca desaparece completamente, e é preciso estar-se super vigilante“, afirmou o criador da série, Al Jean ao The Hollywood Reporter. “Em 1998, quando este clip foi lançado, foi talvez o apogeu das relações EUA-Rússia. Mas desde que Putin entrou, quase toda a gente alertou que ele é alguém vil e que coisas más iriam acontecer.”

Em termos de previsões, há dois tipos: as triviais […] e aquelas como esta. Odeio dizê-lo, mas eu nasci em 1961, pelo que 30 anos da minha vida foram passados sob a sombra da União Soviética. Por isso, para mim, isto é, infelizmente, mais a norma do que uma predição. Apenas percebemos que as coisas iriam torna-se piores”, explicou o produtor dos Simpsons.

Esta quinta-feira, Al Jean partilhou uma notícia referente ao clip da série, na rede social Twitter: “É muito triste dizer, mas isto não foi difícil de prever.”