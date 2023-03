Vitória de Trump na corrida à Presidência dos Estados Unidos. Vitória da Alemanha no Mundial de 2014. Lady Gaga a cantar na SuperBowl — são tudo eventos que foram previstos n’Os Simpsons, série de animação para adultos, anos antes de terem realmente acontecido. Ao longo dos seus mais de 30 anos de existência, as personagens criadas por Matt Groening previram o futuro pelo menos 30 vezes.

Agora, corre nas redes sociais, uma nova profecia dos Simpsons: o colapso do SiliconValleyBank, conhecido como o banco das startups. A 10 de março, o banco foi fechado pelo Departamento de Proteção Financeira e Inovação da Califórnia, Estados Unidos, por falta de liquidez e insolvência

O vídeo que tem sido partilhado nas redes sociais começa com a imagem da porta de um edifício onde se lê Silicon Valley Bank. Em seguida, o jovem Bart Simpson começa a espalhar boatos entre os clientes, que se encontram dentro do banco, levando-os a crer que a entidade bancária vai falir. Daí até à corrida às contas e à falência efetiva do SVB foi um passo.

Parece tudo certo, mas falta um detalhe. As imagens foram manipuladas, como é possível de ver no episódio original. Na verdade, a placa com o nome do banco diz “First Bank of Springfield” e não Silicon Valley Bank. Esta não foi, afinal, mais uma vez que os Simpsons previram o futuro.

Conclusão

Falso. As imagens da série de animação foram manipuladas, como é possível de ver no episódio original. A placa com o nome do banco diz “First Bank of Springfield” e não Silicon Valley Bank, conhecido como o banco das startups.

