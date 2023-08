O dia em que oficialmente se iniciam as celebrações da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) é marcado pela missa presidida pelo Cardeal Patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, no Parque Eduardo VII pelas 19h00.

São esperados milhares de jovens no centro da capital, numa celebração que irá anteceder a chegada do Papa Francisco a Portugal, no dia 2 de agosto, às 10h.

No palco das celebrações ultimam-se os preparativos e os pormenores: são postas as flores, o altar e a cadeira que será usada pelo Papa Francisco começaram a ser montados e colocados no local correto, ao milímetro, sob olhar atento de vários padres. Tanto o altar e a cadeira já foram usados noutra ocasião mas por outro Papa. Todo o mobiliário usado agora no palco do Parque Eduardo VII é o mesmo mobiliário que Bento XVI usou na celebração que presidiu no Terreiro do Paço, em 2010.

Veja as imagens da montagem dos últimos preparativos para o início da JMJ.