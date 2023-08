No arranque da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) estiveram no Parque Eduardo VII cerca de 200 mil pessoas vindas de todos os países do mundo (excepto Maldivas). Na assistência Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República, sentou-se ao lado do presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas.

Uma celebração presidida por D. Manuel Clemente, que demorou cerca de uma hora e meia com milhares de jovens a levantarem as bandeiras dos seus países.

O Papa Francisco chega a Portugal amanhã às 10h vindo de Roma. Aterra em Figo Maduro e dirigir-se para o Palácio de Belém onde vai ser recebido em audiência por Marcelo Rebelo de Sousa.

Veja as imagens do primeiro dia oficial da JMJ.