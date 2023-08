O alpinista Remi Lucidi, conhecido nas redes sociais por escalar várias estruturas (como pontes, prédios ou antenas) e tirar selfies no topo das mesmas, morreu quando tentava uma acrobacia num prédio de 68 andares, em Hong Kong, avança o The Guardian.

O corpo do francês, de 30 anos, foi encontrado no pátio de um arranha-céus, na zona de Mid-Levels, em Hong Kong. O homem entrou no bloco de apartamentos dizendo à segurança que estava de visita a um amigo. Lucidi conseguiu subir até ao 49º andar da Tregunter Tower, tendo depois usado as escadas para chegar ao último andar. O objetivo seria tentar tirar uma fotografia no topo do edifício.

Segundo a polícia, o francês bateu na janela de um apartamento do 68º andar por volta das 19h30, pedindo ajuda. Um sinal de que algo não estaria a correr conforme planeado. Uma empregada doméstica desconfiou e o ignorou Remi, que acabou por se afastar. Pouco depois, terá caído. Mais tarde, a polícia recebeu uma chamada da segurança do prédio sobre uma fuga de gás. Quando chegaram ao local, as autoridades encontraram o corpo do homem do lado de fora do prédio, sendo que a queda de Remi acabou por danificar um tubo de gás.

Conhecido no Instagram como “Remi Enigma”, o francês tinha por hábito subir ao topo de várias estruturas, de onde tirava fotos que partilhava com os seus milhares de seguidores. Há cerca de um ano, partilhou uma foto no topo da ponte 25 de abril, em Lisboa.