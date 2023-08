Em atualização

Um dos edifícios do Senado dos EUA foi evacuado após um alerta para a presença de um atirador no Congresso que, após diligências, se veio a revelar falso alarme. A informação foi confirmada pela NBC News junto de agentes no local, que referiram que, após terem sido realizadas buscas, nenhum atirador foi identificado e não houve qualquer registo de disparos.

De acordo com o Departamento da Polícia Metropolitana de Washington DC, o alerta terá sido dado para um suposto tiroteio no Capitólio às 14h30 locais (19h30 em Lisboa).

“Chegou-nos uma chamada para uma situação de atirador ativo. Ao que tudo indica foi uma chamada falsa”, confirmou o agente da polícia metropolitana Hugh Carew, acrescentando que o departamento continua a auxiliar a Polícia do Capitólio.

No Twitter, a polícia do Capitólio confirmou estar a realizar buscas após uma “chamada preocupante” de emergência para o 911 (equivalente norte-americano do 112) e aconselhou aqueles que estão dentro dos edifícios do Senado a tentarem procurar um local seguro para se abrigar, confirmando que o alerta foi para um possível atirador no local.

Our officers are searching in and around the Senate Office Buildings in response to a concerning 911 call. Please stay away from the area as we are still investigating. We will continue to communicate with the public here. pic.twitter.com/vqCY0I7u8m

— The U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) August 2, 2023