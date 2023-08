Leia aqui tudo sobre o Campeonato do Mundo feminino de 2023

A primeira vitória de sempre de Marrocos num Mundial, valeu à equipa africana o direito de poder lutar pelo acesso aos oitavos de final. À jogadora marroquina, Ibtissam Jraidi, não faltaram agradecimentos. “ A primeira vitória de Marrocos num Mundial é uma recompensa por todo o trabalho duro que fizemos. Dedicamos o triunfo ao nosso país e a todo o povo de África”. O duelo diante da Coreia do Sul ficou marcado por ser o primeiro em que uma jogadora, no caso, Nouhaila Benzina, usou hijab durante um jogo de futebol.

A defesa-central marroquina atraiu atenções pelo momento inédito que protagonizou, mas na Colômbia também não falta reconhecimento individual. Linda Caicedo tem sido um dos maiores destaques da competição. Não só pelo que a jogadora de 18 anos do Real Madrid tem protagonizado, mas também pela experiência acumulada ao longo dos anos no Campeonato do Mundo, as sul-americanas eram favoritas.

A vitória contra a Alemanha fez a Colômbia sonhar com o mundo. “O que aconteceu contra a Alemanha foi incrível, mas a nossa seleção está tranquila, estamos a pensar em Marrocos. Não ganhámos nada e ainda está muito em jogo no Mundial”, partilhou Linda Caicedo s em motivo para alarme, pois só uma derrota por oito golos de diferença (conjugada com uma vitória da Alemanha frente à Coreia do Sul) retiraria o acesso à próxima fase à Colômbia.

Inicialmente, a Colômbia teve dificuldade em impor-se no encontro, escasseando momentos ofensivos de relevo. Quando Las Cafeteras encontraram forma de serem mais perigosas, cometeram um erro na defesa que colocou em causa o resultado. Daniela Arias fez falta sobre Mayra Ramírez dentro da área e a árbitra assinalou grande penalidade para Marrocos. Ghizlane Chebbak permitiu a defesa à guarda-redes Catalina Pérez. Na recarga, Anissa Lahmari (45+4′) conseguiu mesmo o golo que deixou as africanas em posição de apuramento, pois a Alemanha, nesta altura, empatava com a Coreia do Sul.

A Colômbia ficou muito perto do empate. Mayra Ramírez atirou ao poste depois de ter roubado a bola a Nouhaila Benzina. Tudo não passou de um susto. Quando a árbitra apitou para o fim do jogo, as jogadora marroquinas entraram no campo a festejar mesmo que a partida entre a Alemanha e a Coreia do Sul ainda não tivesse terminado. A alegria não se transformou em desilusão.

A pérola

Apesar de ter jogado com a coxa direita ligada, Anissa Lahmari acabou por ser decisiva no encontro em que recuperou a titularidade que tinha perdido frente à Coreia do Sul. Saiu para dar lugar a Salma Amani quando as energias escasseavam.

O joker

É legítimo reconhecer que Catalina Pérez não travou apenas uma grande penalidade, fê-lo com uma grande defesa, atirando-se para o seu lado esquerdo. As jogadoras da Colômbia não foram tão rápidas a reagir como as marroquinas e perderam a segunda bola. A guarda-redes fez também uma defesa importante perante Linda Caicedo. Com apenas um desvio, atirou para a bancada as hipóteses da Colômbia empatar.

A sentença

Apesar da derrota, a Colômbia terminou no primeiro lugar do grupo H e continua em competição. Nos oitavos de final, as sul-americanas vão jogar contra a Jamaica. Marrocos, beneficiando do empate da Alemanha contra Coreia do Sul, também segue para a fase a eliminar, onde vai ter pela frente a França.

