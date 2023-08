Rex Heuermann, suspeito dos assassínios em Gilgo Beach, em Long Island (no estado de Nova Iorque), foi presente em tribunal esta terça-feira e declarou-se inocente. O homem de 59 anos está acusado da morte de três mulheres e é o principal suspeito da morte de uma quarta (mas ainda não existe acusação sobre este último caso).

A acusação entregou 2.500 documentos e centenas de horas de vídeos de vigilância da casa e escritório do arquiteto, pai de duas crianças. Os advogados do suspeito dizem estar preparados para defender o cliente em tribunal. A próxima audição pré-julgamento será no dia 27 de setembro.

Na zona de Gilgo Beach foram encontrados outros seis corpos, mas a polícia não disse se estarão relacionados com o mesmo caso, noticia a revista Time. Também não existe ligação aparente entre Rex Heuermann e os quatro assassínios em Atlantic City, no estado de Nova Jérsia, de acordo com o promotor de justiça de Atlantic City, William Reynolds, citado pela ABC News.

