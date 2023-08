Esta sexta-feira, o Ministério da Defesa da Rússia acusou a Ucrânia de ter lançado um ataque com drones marítimos contra uma base naval perto do porto de Novorossiysk, no Mar Negro, controlado pelos russos. Na rede social Telegram, o Ministério russo explicitou que o ataque aconteceu durante a noite e que foi levado a cabo com dois drones, que foram destruídos.

O incidente foi mais tarde confirmado por uma fonte dos serviços secretos da Ucrânia, que desmentiu à Reuters que os drones tivessem sido destruídos, como foi alegado pela Rússia. De acordo com a mesma fonte, um navio de guerra russo, o Olenegorsky Gornyak, com uma tripulação de 100 pessoas, ficou danificado. O drone que o atingiu carregava 450 quilos de explosivos.

Também durante a manhã desta sexta-feira, Mykailo Podolyak, conselheiro de Volodymyr Zelensky, defendeu a utilização de drones marítimos pela Ucrânia, declarando que estes podem acabar com a frota russa no Mar Negro e assegurar “liberdade e segurança” para o comércio internacional.

“O que é que se passa no Mar Negro? Os drones estão a mudar as regras do jogo, restituindo as águas à jurisdição estrangeira e a destruir o valor da frota russa”, escreveu Podolyak na rede social X (o antigo Twitter). “Assim, a presença da frota russa no Mar Negro, e com ela a tradicional chantagem de Moscovo, irá acabar. A Ucrânia vai assegurar a liberdade e segurança no Mar Negro para o comércio internacional”, concluiu.

Drones marinhos são embarcações não tripuladas que são capazes de funcionar sobre ou debaixo de água. À semelhança dos drones aéreos, podem ter diferentes formas e tamanhos e ser usados para vários propósitos, como a monitorização ambiental. No caso das ações militares, podem realizar a limpeza de minas, vigilância ou atingir navios inimigos.

Especialistas ouvidos pela BBC explicaram ao canal de televisão britânico que os drones marítimos têm no interior explosivos e câmaras que transmitem imagens quem os controla de forma remota. Estas embarcações podem ser facilmente destruídas, sem necessidade de recorrer a um grupo de militares especializados.

A utilização de drones marítimos tem várias vantagens, sobretudo para um país como a Ucrânia, que não tem uma Marinha forte. Além disso, ao contrário dos navios, estes drones são difíceis de detetar. Mas têm algumas desvantagens, nomeadamente no que diz respeito à localização de alvos sem dados precisos.

Ucrânia terá realizado 11 ataques com drones marítimos

De acordo com a BBC, as forças ucranianas têm vindo a desenvolver drones marítimos com a ajuda de angariações de fundos. Estes estão a ser construídos com componentes normalmente usados para uso comercial e não militar.

Até ao momento, a Ucrânia terá levado a cabo pelo menos 11 ataques com este tipo de equipamento, a maioria dos quais contra alvos russos no Mar Negro. Um deles atingiu a base naval de Sevastopol, danificando pelo menos três navios russos. O ataque, realizado em outubro de 2022, terá sido o primeiro em que foram usados drones marítimos e aéreos.