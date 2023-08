O Vox não vai exigir fazer parte de um futuro governo liderado pelo Partido Popular (PP), de Alberto Núñez Feijóo, caso isso permita evitar um novo mandato do executivo do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), de Pedro Sanchéz, apoiado pelos partidos pró-independência, declarou, em comunicado este domingo, o partido de extrema-direita espanhola, liderado por ‎Santiago Abascal.

Ao afastar-se, conclui o El Mundo, o Vox pretende facilitar aos populares o apoio de outros partidos, como a Coalizão Canárias e o Partido Nacionalista Basco, que lhe poderiam dar a maioria necessária.

“Não seremos a desculpa de ninguém para não apoiar um governo que respeite os fundamentos da Constituição”, declarou o partido no comunicado, citado pelo mesmo jornal espanhol. O Vox alerta para os perigos de um governo apoiado pelo “golpista e fugitivo da justiça”, referindo-se a Carles Puigedemont, o ex-presidente do governo regional da Catalunha e fundador do partido político Junts, e ainda para possibilidade de Sánchez vir a aceitar “um referendo de autodeterminação e outras cedências” capazes de “destruir a ordem constitucional”.

O Vox prometeu também que os seus 33 deputados vão apoiar uma “maioria constitucional” capaz de evitar as ameaças no Congresso, bem como proteger o país das tais ameaças a que se referia anteriomente. O essencial é que essa maioria seja “uma alternativa que mantenha o respeito à nação e a recuperação da neutralidade das instituições“.

“Insistimos nesta posição, que consideramos prudente e sensata, apesar daqueles que insistem em demonizar e culpar o Vox, demonizando e culpando mais de três milhões de espanhóis que têm direito à representação política”, escreveu o partido.

Nas últimas eleições gerais, o PSOE foi o segundo mais votado, mas tem mais aliados no parlamento do que o vencedor, o PP, pelo que Pedro Sánchez, dependente de vários partidos à esquerda, tem possibilidade de se manter à frente do Governo, com a extrema-esquerda, se negociar uma ‘geringonça’ com nacionalistas e separatistas no Congresso dos Deputados.