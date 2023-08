A população indígena do Brasil somou 1.693.535 pessoas em 2022, o que representa 0,83% do total de habitantes do país, informou esta segunda-feira o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Pouco mais de metade (51,2%) dos integrantes de grupos compostos por povos originários brasileiros vive na Amazónia, segundo dados do Censo realizado pelo órgão responsável pelas estatísticas oficiais sobre a população, em 2022.

O Censo demográfico anterior, divulgado em 2010, informou que os indígenas somavam 896.917 pessoas. Isso equivale a um aumento de 88,82% em 12 anos, período em que esse contingente quase dobrou. O crescimento do total da população nesse mesmo período foi de 6,5%.

De acordo com a responsável pelo projeto de Povos e Comunidades Tradicionais do IBGE, Marta Antunes, o aumento de indígenas no período é explicado maioritariamente pelas mudanças metodológicas feitas para melhorar a captação dessa população. “Só com os dados por sexo, idade e etnia e os quesitos de mortalidade, fecundidade e migração será possível compreender melhor a dimensão demográfica do aumento do total de pessoas indígenas entre 2010 e 2022, nos diferentes recortes”, frisou a especialista.

“Além disso, existe o facto de termos ampliado a pergunta ‘você se considera indígena?’ para fora das terras indígenas. Em 2010, vimos que 15,3% da população que respondeu dentro das terras indígenas que era indígena vieram por esse quesito de declaração“, acrescentou.

Grande parte dos indígenas brasileiros (44,48% ou 753.357 pessoas) está concentrada na região norte. Em seguida, com o segundo maior número, está o nordeste, com 528,8 mil, concentrando 31,22% do total do país. Juntas, as duas regiões respondem por 75,71% das pessoas que se declaram indígenas no Brasil. As demais distribuem-se por centro-oeste (11,80% ou 199.912 pessoas indígenas), sudeste (7,28% ou 123.369) e sul (5,20% ou 88.097).

Face a 2010, as maiores variações absolutas no número de indígenas em 2022 ocorreram no norte, que teve acréscimo de 410,5 mil, e no nordeste, onde o aumento foi de 296,1 mil indígenas. No sul, que teve a menor variação entre as regiões, foram 9,3 mil pessoas indígenas a mais. Somados, os estados brasileiros do Amazonas e Bahia concentram 42,51% da população indígenas do país. São os estados com maior quantitativo dessa população: 490,9 mil e 229,1 mil, respetivamente.

Seguem-se Mato Grosso do Sul (116,3 mil), Pernambuco (106,6 mil) e Roraima (97,3 mil). A maioria da população indígena do país (61,43%) vive nesses cinco estados, segundo o IBGE.