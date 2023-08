Depois do sucesso da série documental “Harry & Meghan”, que está nomeada para os prémios de televisão dos Hollywood Critics Awards, a Netflix continua a investir no contrato com os duques de Sussex. Segundo avança o The Telegraph, a plataforma de streaming pagou 3 milhões de dólares (2,7 milhões de euros) ao casal para que transformassem um de Carley Fortune romance num filme sobre a sua história.

“Meet Me At The Lake” é um romance da jornalista e autora canadiana Carley Fortune que conta a história de um casal que se conheceu na casa dos 30 anos e se apaixona. Um perdeu um dos pais num acidente de viação e passou a debater-se com o consumo de álcool e drogas. As semelhanças com Harry e Meghan, que quando se conheceram tinham 32 e 35 anos, respetivamente, fizeram com que o casal se identificasse com a história.

De acordo com o jornal britânico, inicialmente dizia-se que o casal real tinha comprado os direitos do romance com o objetivo de o transformar num filme para a Netflix, como parte do contrato que as duas partes assinaram em setembro de 2020.

No entanto, uma fonte avançou que a própria Netflix comprou os direitos para que a Archewell Productions — a empresa de produção do casal — pudesse produzir a adaptação cinematográfica.

A adaptação do romance marcaria a primeira vez que o casal produziria ficção para os grandes ecrãs. Por enquanto, a serie documental continua a ser o único programa que os duques de Sussex produziram com a Netflix, uma vez que a série de animação que a duquesa tinha prevista foi cancelada em fevereiro de 2022.