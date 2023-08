O treinador do Benfica, Roger Schmidt, manifestou-se esta terça-feira triste com o facto de ter perdido Gonçalo Ramos a poucos dias da Supertaça Cândido de Oliveira de futebol, mas disse que há opções no plantel para substituir o avançado.

“Perdemos o Gonçalo [Ramos], um jogador muito importante para nós.(…) Esperávamos perdê-lo, mas perdê-lo dois ou três dias antes da Supertaça é uma pena”, disse Schmidt, na antevisão do jogo da Supertaça Cândido de Oliveira com o FC Porto, que se realiza na quarta-feira no Estádio Municipal de Aveiro.

O técnico dos encarnados disse estar triste, por um lado, mas sublinhou que também é um sinal muito bom que o Benfica seja capaz de transformar jovens jogadores em jogadores internacionais.

Claro que vamos sentir a falta dele, mas temos opções no plantel para o substituir. Penso que todos os jogadores estão em boa forma e estão a treinar. Agora temos de encontrar os jogadores certos para o onze inicial e precisamos também de bons jogadores do banco, especialmente no início da época”, afirmou.

Quanto a Petar Musa, o técnico do Benfica referiu que o avançado croata mostrou na última época que é “muito importante” para o Benfica, lembrando que “marcou golos, trabalhou muito e claro que é uma opção para o jogo” de quarta-feira.

Schmidt assegurou ainda que a equipa está preparada para o primeiro jogo oficial da época, adiantando que os campeões nacionais vão fazer tudo para tentar conquistar o troféu.

Sabemos que é sempre difícil jogar contra o FC Porto. É uma equipa muito boa, mas sinto que estamos bem preparados e vamos tentar colocar em campo o que trabalhámos na pré-época”, observou.

O campeão nacional Benfica e o FC Porto, vencedor da Taça de Portugal, vão disputar a 45.ª edição da Supertaça na quarta-feira, às 20h45, no Estádio Municipal de Aveiro, que receberá pela 13.ª ocasião, e quarta seguida, a decisão do primeiro troféu da temporada.

Os encarnados vão tentar contrariar a hegemonia do FC Porto que nas 12 vezes em que defrontou o Benfica, somou 11 vitórias.

A partida será dirigida pelo árbitro Luís Godinho, da Associação de Futebol de Évora.