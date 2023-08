Slogans do Partido Comunista Chinês grafitados em rua de Londres. Desencadearam reações contra Pequim

Uma das paredes de Brick Lane, rua londrina conhecida pela sua arte urbana, foi grafitada este fim de semana com slogans do Partido Comunista Chinês. A vermelho sobre uma parede branca foram pintados 24 caracteres chineses que destacavam os “valores socialistas centrais” de Pequim.

Os 12 valores incluem, de acordo com a CNN, “prosperidade”, “harmonia”, “patriotismo”, “democracia”, “liberdade”, “igualdade”, “justiça”, “amizade”, “dedicação”, “integridade”, “civilidade” e “estado de direito”. Apoiados por Pequim e pelo seu Presidente, Xi Jinping, estes slogans costumam ser colocados em cartazes e frequentemente apresentados na televisão estatal chinesa.

Os graffitis não foram bem vistos por artistas locais, principalmente porque destruíram arte urbana existente no local, incluindo uma obra em homenagem a um artista de rua que morreu. Por sua vez, várias pessoas adicionaram novas pinturas por cima ou ao lado dessas de forma a criticar o governo chinês. Alguém colocou “não” à frente dos caracteres de “democracia” e “liberdade”. Já à frente de “igualdade” foi escrita a seguinte frase do romance “A revolução dos bichos” de George Orwell: “Mas alguns são mais iguais do que outros”.

A CNN relata que na manhã desta segunda-feira todos os graffiti tinham desaparecido. Foi o Tower Hamlets Council, autoridade local que gere aquela região de Londres, que os removeu devido à sua política contra “graffiti indesejados e ilegais”. Porém, segundo a estação televisiva, não explicou porque é que apagou apenas as pinturas relacionadas com a China.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Algumas horas depois, no final da tarde desta segunda-feira, a parede estava outra vez cheia de cartazes e pinturas relacionadas com Pequim. Face às críticas de que têm sido alvo, os artistas disseram não esperar uma reação tão intensa e que a situação “escalou” para ameaças de morte e cyberbullying.

Wang Hanzheng, um dos criadores dos graffiti, escreveu na rede social Instagram que a obra não tem “muito significado político”, mas que serve de pretexto para “discutir diferentes ambientes”. À BBC, acrescentou que “não há dúvida” de que os valores são “não apenas objetivos da China, mas objetivos comuns para o mundo”.