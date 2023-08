Festival Rock in Rio Febras em Guimarães abre votação online para escolha de novo nome

A organização do festival de rock junto ao rio Febras, em Briteiros, Guimarães, abriu uma votação online para a escolha do novo nome do evento, na sequência de uma “intimação” por parte da empresa organizadora do Rock in Rio Lisboa.

Segundo uma publicação na página do festival no Facebook, a votação estão os seguintes nomes: Rock no Rio Febras, Rock Rio Febras, Rock near (but not in) Rio Febras, Rockin’ Rio Febras, Super Rock Super Febras.