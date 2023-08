Cheira a nova época e cheira a primeiro troféu! Os relatos de futebol voltam à Rádio Observador com a final da Supertaça Cândido de Oliveira, que vai colocar frente-a-frente o campeão nacional SL Benfica e o vencedor da Taça de Portugal FC Porto. Um Clássico que é sempre escaldante, mas hoje ainda mais: vale um título, o primeiro da época, e ninguém quer perder. Tal como ninguém quer perder o relato, que vai poder acompanhar ao minuto, numa Emissão Especial que pode ouvir em direto aqui.

A bola rola na Rádio Observador depois do Jornal das 20h, e com análise completa ainda antes da bola rolar: o jornalista Luís Francisco vai ser o comentador de serviço e no final da partida assina o Relatório de Jogo. Já o ex-árbitro Pedro Henriques, o nosso “áudio-árbitro”, vai acompanhar ao segundo a prestação da equipa de arbitragem e faz a súmula depois do apito final em mais uma edição do Sem Falta. E, tal como no estádio, na Rádio Observador também temos bancada: o humorista João Pinto vai estar de cachecol encarnado, enquanto que o scout Luís Pinto Coelho fica de azul-e-branco vestido.

A emissão especial tem a coordenação do Vicente Figueira, que vai distribuir jogo diretamente para o seu ouvido. Quanto ao relato, no Estádio Municipal de Aveiro, fica a cargo de Ricardo Loureiro e Pedro Fernandes.

Pode ouvir a Rádio Observador em 93.7 e 98.7 fm na Grande Lisboa, em 98.4 fm no Grande Porto e Braga e em 88.1 em Aveiro e também através da nossa app (iOS e Android). Ou pode escutar a nossa emissão online a partir de qualquer ponto do mundo, clicando aqui. Estamos também presentes nas redes sociais. Interaja connosco no Twitter e no Instagram.