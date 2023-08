Sérgio Conceição vai estar no banco de suplentes na Supertaça. O treinador foi castigado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol com 30 dias de suspensão e 10.200€ de multa devido a incidentes no jogo da 32.ª jornada da Primeira Liga entre o FC Porto e o Casa Pia. No entanto, os dragões avançaram com recurso e com providência cautelar.

Dois dias antes do clássico frente ao Benfica que vai decidir o primeiro troféu da época, o Tribunal Arbitral do Desporto aceitou a providência cautelar, segundo apurou o Record. Assim, Sérgio Conceição vai poder estar junto ao relvado a orientar o FC Porto.

A situação é semelhante à de David Neres. O jogador encarnado tinha sido suspenso por um jogo e sujeito ao pagamento de uma multa de 510€ por “injúrias e ofensas à reputação”, de acordo com o Conselho de Disciplina. Os acontecimentos que envolvem o brasileiro remetem para os festejos do título de campeão nacional da temporada passada.

Sérgio Conceição vai tentar conquistar a quarta Supertaça da carreira, a 24.ª dos azuis e brancos. O clássico entre Benfica e FC Porto vai ser arbitrado por Luís Godinho.