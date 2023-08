(Notícia em atualização)

A taxa de inflação homóloga abrandou mesmo para 3,1% em julho. A confirmação foi dada esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) e corrobora o valor apontado na estimativa rápida. Esta é, assim, a nona descida consecutiva do indicador, que recuou três pontos face a junho, quando se situou nos 3,4%.

De acordo com o INE, a “desaceleração “está parcialmente associada a um decréscimo de preços verificado na classe dos Produtos alimentares e bebidas não alcoólicas”.

Já a inflação subjacente, que exclui produtos alimentares não transformados e energéticos, está abaixo dos 5%, tendo ficado nos 4,7% em julho. Nos produtos energéticos, depois dos aumentos expressivos do ano passado, registam-se agora valores negativos, com o índice a fixar-se em -14,9%, ainda assim um recuo menor face aos 18,8% do mês anterior.

Por sua vez, o índice que mede a evolução do preço dos produtos alimentares não transformados desacelerou para 6,8%. Tinha ficado nos 8,5% no mês anterior.

O Índice de Preços no Consumidor teve uma variação mensal negativa, tendo abrandado de 0,3% para -0,4%. A variação média dos preços nos últimos doze meses foi 7,3%.

O Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC), que serve para comparações europeias, registou uma quebra de quatro pontos, para os 4,3%, um valor inferior em um ponto ao estimado pelo Eurostat para a zona euro Euro. Em junho, ressalva o INE, a diferença foi 0,8 pontos.