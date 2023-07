A novela que envolve o futuro de João Félix está a ser um dos principais temas do mercado de verão, com a permanência no Atl. Madrid a ser cada vez mais um cenário improvável e as restantes janelas de oportunidade a terem muitas contrariedades, desde o PSG ao Benfica. Esta terça-feira à noite, porém, João Félix decidiu abrir uma porta à força — e oferecer-se ao Barcelona.

“Adoraria jogar no Barcelona. Sempre foi a minha primeira escolha e adorava que fosse o meu próximo clube. Sempre foi o meu sonho, desde pequeno. Se se concretizar, seria um sonho realizado”, disse o internacional português em declarações divulgadas por Fabrizio Romano, o conhecido jornalista italiano que é especialista no mercado de transferências. A notícia caiu como uma bomba em Madrid, onde ninguém ficou contente com o caráter tão público do soundbite de Félix — mas onde já ninguém rejeita a ideia de que o avançado terá de sair.

???? EXCLUSIVE — João Félix statement on his future: “I’d love to play for Barça”. ◉ “Barcelona has always been my first choice and I’d love to join Barça”. ◉ “It was always my dream since I was a kid”. ◉ “If it happens, it will be a dream come true for me”. pic.twitter.com/3zg9BiCDgO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 18, 2023

“O empresário do jogador sabe perfeitamente quais são as condições para que João Félix possa sair do clube. A partir daqui, não temos mais nada a comentar sobre este tema”, referiu uma fonte oficial do Atl. Madrid aos jornais Marca e As, acrescentando que as declarações do português foram “uma falta de respeito” e que o assunto será tratado internamente, não estando descartado um possível processo disciplinar.

O desagrado dos adeptos, esse, ficou visível nas primeiras horas da manhã. Junto ao Wanda Metropolitano, onde o nome de João Félix está imortalizado junto a muitos outros, a placa do avançado português foi vandalizada com uma cruz e colorida com mensagens onde se lê “vai para o Barça”. Ainda assim, apesar da irritação com o jogador e com o próprio Jorge Mendes e também de acordo com a imprensa espanhola, o Atl. Madrid já deu luz verde ao Barcelona para negociar a possível contratação.

La plaque de Joao Felix aux abords du Metropolitano a été vandalisée cette nuit après avoir clamé son amour pour le Barça. ???????? ???? @AtletiFrancia pic.twitter.com/A8xunOZlFC — Actu Foot (@ActuFoot_) July 19, 2023

O grande entrave, como quase sempre no caso de João Félix, é o valor. O jogador português agrada muito ao clube, a Xavi e ao próprio Joan Laporta — que já confirmou o interesse no avançado mais do que uma vez –, mas o Barcelona sabe que só poderá contratar Félix por uma quantia superior a 100 milhões de euros. A alternativa seria a cedência, num negócio que também nunca ficaria abaixo dos 25 milhões de euros por uma temporada, entre a taxa de empréstimo e os salários (que o Atl. Madrid iria sempre atribuir aos catalães).

A acontecer, esta não será a primeira vez que o Barcelona tenta contratar João Félix. No verão de 2021, quando o Atl. Madrid começou a abordar os catalães para recuperar Griezmann, o Barcelona propôs desde logo que o internacional português fizesse o caminho contrário. Os rojiblancos recusaram, até porque a situação do avançado não era a mesma, e “ofereceram” Saúl — uma manobra que também não se concretizou, com o médio espanhol a sair emprestado, mas para o Chelsea.