Continuam a somar-se os processos criminais contra Donald Trump. Já a braços com processos por fraude em Nova Iorque e, a nível federal, por recusar entregar documentos confidenciais e pelo seu papel no ataque ao Capitólio, a 6 de janeiro de 2021, o ex-Presidente e atual favorito à nomeação do Partido Republicano para 2024 estará prestes a conhecer novas acusações — desta vez na Georgia –, que o deverão implicar, ainda este semana, numa alegada tentativa de interferir com o processo eleitoral nas Presidenciais de 2020.

Fontes ligadas ao processo confirmaram à CBS News que a procuradora distrital de Fulton County, onde corre a investigação estatal, deverá acusar Trump ao abrigo de uma lei normalmente utilizada para o crime organizado — a Lei para Organizações Corruptas e Influenciadas por Extorsão, mais conhecida por lei RICO.

A investigação procura, essencialmente, tentar perceber se existe uma ligação entre vários atos da campanha eleitoral de Trump na Georgia para pressionar, interferir ou subverter os resultados das eleições de 2020 naquele estado (onde Joe Biden derrotou o republicano por 0,2 pontos percentuais). “O estatuto RICO não visa somente um único crime, antes tenta olhar para o quadro geral”, explicou à CBS Morgan Cloud, professor universitário de direito.

