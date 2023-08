Chelsea e Liverpool encontraram-se na jornada inaugural da Premier League. No entanto, há muito que as duas equipas se vinham enfrentando com o prémio em jogo a ser a contratação de Moisés Caicedo. O médio equatoriano vai deixar o Brighton para protagonizar a contratação mais cara de sempre do futebol inglês. O jogador de 21 anos chegou a acordo com o Chelsea e vai rumar a Londres a troco de 133 milhões de euros, deixando o Liverpool de braço estendido.

Os reds chegaram a ter tudo acertado com o médio (incluindo exames médicos marcados), tal como o próprio treinador da equipa de Anfield, Jürgen Klopp, adiantou. “Posso confirmar que o acordo com o clube está fechado, signifique isso o que significar no final”, disse o técnico alemão que não escondeu que Caicedo seria uma alvo prioritário após a contratação de Jude Bellingham, que rumou ao Real Madrid, ter falhado. “Não esperávamos que algumas coisas acontecessem durante este verão, mas quando isso se passou, esquecemos. Vamos ver o que acontece e partir daqui”.

O Chelsea não desistiu de Caicedo e conseguiu não só um acordo como também o próprio do jogador. Assim, o equatoriano vai rumar a Londres, assinando um contrato até 2031 com mais um ano de opção. Enzo Fernández, que rumou aos blues em janeiro, proveniente do Benfica, era até agora o jogador mais caro da Premier League, tendo custado 121 milhões de euros. A equipa orientada por Mauricio Pochettino volta a gastar um valor milionário para acrescentar opções ao meio-campo.

BREAKING: Moisés Caicedo to Chelsea, here we go! Agreement reached and sealed right now — it’s gonna British record transfer fee ???????????????? #CFC

£115m fee plus sell-on clause included for Brighton.

Medical tests, booked.

Caicedo will sign until June 2031 with option until 2032. pic.twitter.com/7O8whsRLdK

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 13, 2023