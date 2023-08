Quatro surfistas australianos foram encontrados ao largo da província de Aceh na Indonésia, esta terça feira, após o pequeno barco onde viajavam ter virado no decorrer de uma tempestade no domingo à noite. Os australianos viajavam para celebrar o 30º aniversário de Elliot Foot, que estava acompanhado pela namorada, Steph Weiss, e os amigos Will Teagle e Jordan Short. A história é contada pelo jornal The Guardian.

Os quatro australianos sobreviveram após terem passado quase dois dias à deriva no mar. No barco estavam também três tripulantes indonésios, sendo que um deles continua desaparecido. Os quatro amigos integravam um grupo maior de oito pessoas, que se dividiu em dois barcos, tendo apenas um deles chegado ao destino.

As buscas começaram esta segunda-feira e mobilizaram as autoridades dos dois países. O governo australiano usou um avião para auxiliar as buscas, com uma equipa que incluiu quatro funcionários da embaixada, incluindo o vice-embaixador Stephen Scott. Yustinus Sega, um oficial da equipa de busca na ilha de Banyak, disse que a equipa de resgate encontrou os australianos a flutuar nas suas pranchas de surf.

“Todos pegaram em dispositivos de flutuação e pranchas de surf e ficaram juntos“, afirmou o pai de Elliot Foot ao ABC News. O jovem terá sido o último a ser encontrado, por se ter separado do grupo para tentar pedir ajuda: “O Elliot decidiu remar e pedir ajuda. Pensou que havia uma ilha numa determinada direção e partiu”.

Ele estava assustadíssimo. Andou à deriva numa prancha de surf sozinho durante um dia e meio e partiu-me o coração ouvir o quão assustado ele estava (…) à noite, ele andava à deriva, sozinho, num oceano negro como azeviche”.

Disse ainda que, ao ter descoberto o desaparecimento do filho, sentiu que era como se fosse “uma morte da família”.

Elliot descreveu, num vídeo publicado pela ABC, a emoção que sentiu ao ter avistado os amigos: “Consegui ver esta pequena ilha e pensei: ‘Ali estão os meus amigos, a Steph, o Jordy e o Will, incrível!’. Eles estavam a acenar e diziam ‘Footey!’… Eu estava a remar para a ilha mas não estava a conseguir chegar lá. Pensei ‘desisto ‘ mas depois os socorristas voltaram.”

Após ter sido encontrado, terá enviado uma mensagem ao pai para informar que estava vivo, que a recebeu enquanto estava a ser entrevistado em direto. O pai disse que a mensagem era a seguinte: “Olá pai, aqui é o Elliot, estou vivo, seguro, amo-te, falamos mais tarde. Do Elliot”.

Ele sabe técnicas de respiração, faz jejum, banhos de gelo e acho que isso ajudou-o a sobreviver“, concluiu.

Nenhum dos quatro australianos foi para o hospital, segundo o pai de Elliot Foot, que garante que o filho está bem, e que ficou somente com pequenos cortes. O grupo encontra-se de momento de volta ao resort a desfrutar o resto das suas férias na Indónesia.