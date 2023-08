O futebolista internacional português Renato Sanches é reforço da Roma, do treinador José Mourinho, numa transferência por empréstimo do Paris Saint-Germain, comunicaram esta quarta-feira os dois clubes.

A AS Roma tem a satisfação de comunicar a contratação de Renato Sanches, do Paris Saint-Germain, num empréstimo com opção de compra mediante o cumprimento de certas condições”, referem os italianos na sua página oficial.