Gleba Príncipe Real

Rua Dom Pedro V, N.º 9, Lisboa. De segunda-feira a domingo, das 7h às 21h30. Tel.: 915 722 375.

Para provar a nova cookie de framboesa e chocolate branco: a décima loja da Gleba instalou-se “num bairro agitado, boémio e cosmopolita”. É assim que a padaria descreve o Príncipe Real, onde, esta semana, chegaram os famosos pães, focaccias, croissants, tostas, cremes para barrar (como o irresistível, de Pistácio) e produtos de mercearia variados. Por lá, há uma novidade inédita: café de especialidade, moído e tirado no momento, pronto a beber e a levar num passeio pela cidade. Para os mais gulosos, outra boa notícia com o lançamento da nova cookie de framboesa, com pedaços de chocolate branco que se derretem na boca. Além de nos espaços físicos, está disponível por 1,80 euros na loja online.

O Sol da Caparica

Parque Urbano da Costa da Caparica, Avenida Afonso de Albuquerque, Costa de Caparica. De 17 a 20 de agosto. Bilhetes por 26 euros.

Para ouvir José Cid, Valete e Matias Damásio: isto, nomeando apenas alguns. O festival O Sol da Caparica está de regresso ao Parque Urbano da Costa da Caparica entre os dias 17 e 20 de agosto, com música de artistas que cantam em português, em categorias que vão do pop ao hip-pop, passando pelo rock e pela música eletrónica. Aos artistas anteriormente mencionados, juntam-se no cartaz João Pedro Pais, Léo Santana, Nininho Vaz Maia, Matias Damásio, Paulo Gonzo, Badoxa e MC Pedrinho. O cartaz completo pode ser consultado na Bol, com os bilhetes diários à venda por 26 euros. Dia 20 é dedicado aos miúdos, com bilhetes à venda por 2,80 euros entre as 10h e as 14h.

Onyria Marinha Boutique Hotel

Rua Clube 36, Cascais. Todos os sábados de agosto. Tel.: 214 860 150.

Para uma viagem gastronómica entre a Madeira e Cascais: só durante o mês de agosto, o Onyria Marinha Boutique Hotel propõe aos sábados um mergulho na piscina seguido de um jantar carregado de memórias de infância. O menu exclusivo foi pensado por dois chefs: Paulo Nóbrega, natural da Madeira, e Mathilde Emiliana, que cresceu em Cascais. Inspirados pelos sabores que marcaram as suas infâncias, criaram um menu com os sabores que os transportam para outros tempos, Como a ervilha fresca com ovo escalfado, prato que Paulo Nóbrega tem à espera sempre que vai a casa da mãe, à pré-sobremesa e sobremesa de Mathilde Emiliana, uma homenagem aos doces da sua avó Gracinda e dos tempos passados no jardim entre as ameixeiras. O menu completo inclui um prato de peixe, outro de carne, couvert, várias entradas e sobremesa. Custa 100 euros por pessoa ou 112 euros, no caso de quererem incluir o pack de bebidas.

Clássico Beach Bar

Praia de São João da Caparica, Av. Afonso de Albuquerque S/N, Trafaria. Abre de domingo a quinta-feira, entre as 12h30 e as 20h; sextas-feiras e sábados, das 12h30 às 22h.

Para ficar até mais tarde: o Grupo Olivier expandiu o seu beach club e acrescentou-lhe mais lugares, mais pratos e um horário alargado para aproveitar os fins de tarde e as noites quentes. O lounge tem camas, mesas e espreguiçadeiras e o serviço de apoio de praia foi reforçado. Aos sábados e domingos, os sunsets têm música ao vivo. Para petiscar, há uma extensa carta de com opções como choco frito, carpaccio de beterraba, saladas e gelados. Quem preferir uma refeição de maior sustento, por outro lado, vai encontrar especialidades como feijoada de choco, arroz de choco, picanha de tamboril e bun de lagosta, além de peixe do dia, marisco do dia e carnes. Entre as sobremesas, destaca-se a famosa mousse de Kit Kat, que faz sucesso no Yakuza.

Food for the Soul

Praça de Restauração do Centro Colombo, Avenida Lusíada, Lisboa. Abre de segunda-feira a domingo, entre as 10h e a meia-noite.

Para conhecer o primeiro restaurante do mundo de emoções: o Food For The Soul chegou a 7 de agosto à Praça de Restauração do Centro Colombo com menus que podem alimentar aqueles que são impactados pela fome. Aqui, as especialidades da casa são divididas em cinco emoções: Esperança (10 euros), Amor (23 euros), Empatia (46 euros), Generosidade (87 euros) e Mudança (240 euros). A compra do primeiro menu, por exemplo, equivale a doar, durante um mês, frutas e vegetais nutritivos a pessoas na Somália, Quénia e Etiópia. O menu Amor, por outro lado, alimenta uma família durante um mês nos mesmos três países. O conceito foi criado pela Fundação Portugal com ACNUR – parceiro nacional da Agência das Nações Unidas para os Refugiados, juntamente com a agência criativa Alfred Creative, após o agravamento das alterações climáticas, que se refletiram no agravamento da fome de pessoas deslocadas.

Festival do Mar

Restaurante 31 d’Armada. Largo da Armada 31, Lisboa. Tel.: 936 000 244. Reservas: booking@31darmada.pt

Para mergulhar nos sabores do mar: o verão será a melhor altura para saborear um festival gastronómico dedicado ao mar e, por isso mesmo, a chef Cris Santos criou um menu no qual os frutos do mar são os protagonistas, mas também há espaço para a culinária molecular. A chef amazonense traz ingredientes e técnicas únicas da região da Amazónia e, entre as suas propostas destacam-se entradas como as ostras frescas com molho de lima e especiarias com esferas de limão preparadas com técnicas de gastronomia molecular (11 euros), a salada de polvo (12 euros), ou o camarão “à la Guilho” (17 euros). Nos pratos principais a salada 31 d’Armada (21 euros) é uma explosão de sabores com atum fresco, alface, rúcula, tomate cherry, abacate, romã, couve roxa, cebola e lentilhas, já o linguini com camarão (23 euros), vieiras, natas e tomate cherry representa a essência do festival num único prato. Falta acrescentar ao menu a esplanada para saborear tudo isto sob o bom tempo do verão.

Lat.A

Armazém CP – Doca de Santo Amaro, Lisboa. Tel.: 210 935 386

Para viajar à América Latina à boleia da comida: o restaurante Lat.A celebra o mês de agosto com novidades na sua carta e há sugestões para diferentes gostos. Para partilhar a salada mexicana (12 euros), com vegetais frescos, será a melhor opção. Para os fãs de tacos há duas novas variedades para experimentar: os tacos carnitas com lombo e os tacos crocantes de corvina marinada (9,5 euros cada). Para comer com as mãos, o burrito de porco pastor (13 euros) será um bom companheiro de conversas, e conta com uma junção fora do comum composta por carne de porco, abacate, feijão preto e jalapeños. O novo membro deste menu é o tiradito de frango grelhado (12,5 euros), composto por uma perna de frango desossada, chimichurri, arroz de alho, coentros e um toque especial de raspas de lima.

Festival do Crato

De 22 a 26 de agosto. Vila do Crato, Portalegre. Os valores das entradas variam entre os 15 e os 60 euros

Para viver música, artesanato e gastronomia num só local: o Festival do Crato só arranca na próxima semana, mas, para que não se perca nada, aqui fica já o aviso. A histórica vila alentejana volta a ser invadida por alguns dias por muitos fãs em busca não só de música, como também daquela que é a 37ª edição da Feira de Artesanato e Gastronomia. Quanto ao cartaz, foi pensado para ser eclético e para todas as gerações. Por isso a nomes bem conhecidos como Tony Carreira, Diogo Piçarra, Rui Veloso, Ana Moura, Linda Martini ou Pedro Mafama, juntam-se tunas, ranchos e orquestras. Há bilhetes diários e passes para cinco dias à venda na Ticketline e ainda é possível comprá-los. Os bilhetes diários têm valores de 15 ou 20 euros, já os passes de cinco dias custam 50 euros (sem acesso a campismo) ou 60 euros (com acesso a campismo). As crianças até aos 11 anos (inclusive) não pagam quando acompanhadas por um adulto.

Restaurante Lua Cheia, na Herdade dos Delgados

Rua de S. Sebastião, Mourão, Alqueva. Almoços das 12h30 às 15h00 e jantares das 19h30 às 22h00. Reservas através do telefone 266 247 900 ou do email reservas@herdadedosdelgados.pt

Para apreciar as estrelas e saborear a comida: o chef Ricardo Delgado criou uma nova carta para o restaurante Lua Cheia na qual brilha o legado da cozinha alentejana e que tem raízes firmes na sazonalidade e nos produtos locais. Na nova ementa destaca-se o risotto de gambas e espargos com champanhe (22 euros), o ceviche de robalo em cama de puré de manga (25 euros), o magret de pato com puré de bolbo de aipo, endívia confitada com laranja, gomos de laranja e molho hoisin (25 euros) e sopa de cação (18 euros). Quanto às sobremesas, há panacotta à chef (7 euros) e tarte de lima (8 euros). Não esquecer a carta de vinhos e, para completar a refeição porque não desfrutar da região, classificada como “Starlight Tourism Destination”, pela UNESCO. A formação do chef em Belas Artes traz cor e beleza a cada refeição. O espaço está aberto ao público em geral e não apenas aos hóspedes do hotel.

“Nunca mais é sábado” é uma rubrica que reúne as melhores sugestões para aproveitar o fim de semana.