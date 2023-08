Cerca de 300 migrantes foram resgatados em menos de 24 horas pelos serviços de Salvamento Marítimo de 10 embarcações que tentavam chegar às costas espanholas nas Ilhas Baleares, Alicante e Canárias, anunciaram este sábado as autoridades.

De acordo com a agência Efe, só este sábado, mais de uma centena de migrantes foram localizados a bordo de cinco pequenas embarcações no sul de Maiorca, outra nas águas de Ibiza, com 11 pessoas, e duas embarcações em Alicante.

Na tarde de sexta-feira, mais de 150 pessoas foram resgatadas de outros dois pequenos barcos em El Hierro.

Até 15 de agosto, a chegada de migrantes em pequenos barcos e outras embarcações precárias aumentou 10,3%, com 18.069 pessoas em 847 pequenas embarcações, principalmente devido ao aumento das chegadas através do continente e das Ilhas Baleares.

Estes são os últimos dados do balanço tornado público na quarta-feira pelo Ministério do Interior, de 01 de janeiro a 15 de agosto, em comparação com o mesmo período de 2022, que invertem a tendência de descida do número total de chegadas por terra e mar: 18.745 migrantes, mais 598 migrantes do que há um ano.