O homem que agrediu e matou o irmão, com uma arma branca, durante um desacato ocorrido no sábado na zona de Contumil, Campanhã, no Porto, ficou esta segunda-feira em prisão preventiva em ala psiquiátrica.

Fonte da Polícia Judiciária (PJ) adiantou à agência Lusa que o arguido, de 47 anos, foi sujeito a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, que decretou como medida de coação a prisão preventiva, com internamento em ala psiquiátrica de estabelecimento prisional.

No sábado, fonte da PSP do Porto explicou à Lusa que, por volta das 20h00 desse dia, as autoridades foram chamadas à Rua Engenheiro Pedro Inácio Lopes devido “a uma situação de agressão entre dois irmãos“, em que a vítima seria um homem, de 55 anos, “que foi agredido pelo irmão, de 47 anos, com uma arma branca, causando-lhe a morte”.