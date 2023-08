A equipa legal que representa o antigo Presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, concordou com o pagamento de uma fiança de 200 mil dólares (aproximadamente 183 mil euros) no caso da acusação da interferência eleitoral na Geórgia, estado em que o magnata terá tentado reverter os resultados.

Segundo a imprensa norte-americana, Donald Trump também está impedido de utilizar as redes sociais para atacar a reputação dos 18 restantes acusados, de testemunhas e também de cúmplices que acabaram por não ser acusados. O atual candidato às primárias republicanas não poderá “realizar nenhum ato para intimidar nenhuma pessoa”, lê-se no documento assinado por Scott McAfee, juiz do Tribunal Superior do condado de Fulton.

Para além disso, o antigo Chefe de Estado não poderá fazer qualquer “ameaça” nem comunicar “direta ou indiretamente” com testemunhas e acusados, à exceção se for através da equipa legal que o representa. Donald Trump não pode igualmente cometer “mais violar nenhuma lei” do estado da Geórgia ou federal.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Na passada terça-feira, Donald Trump foi indiciado na Geórgia por conspiração para reverter ilegalmente a derrota nas eleições de 2020 naquele estado norte-americano. É o quarto processo judicial de que é alvo.

A acusação de Trump pelo grande júri do condado de Fulton resulta de uma investigação de dois anos iniciada após um telefonema, de janeiro de 2021, em que o então Presidente dos EUA sugeriu que o secretário de Estado republicano da Geórgia poderia ajudá-lo a “encontrar 11.780 votos” necessários para reverter a derrota para o democrata Joe Biden.

Outros 18 arguidos indiciados no mesmo processo incluem o ex-chefe de gabinete da Casa Branca Mark Meadows, o advogado pessoal de Trump, Rudy Giuliani, e um funcionário do Departamento de Justiça da administração Trump, Jeffrey Clark.

O antigo advogado de Donald Trump, Ray Smith, também já concordou que pagará uma fiança de 50 mil dólares (cerca de 45,8 mil euros). Os outros arguidos conhecerão as fianças nos próximos dias.