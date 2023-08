A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, está de férias na Albânia e não gostou de ver a atitude de alguns compatriotas. Quatro italianos fugiram de um restaurante em Berat, uma cidade a cerca de 100 quilómetros de Tirana, sem pagar a conta, o que irritou a líder do governo de Itália.

Em entrevista ao jornal La Stampa, o primeiro-ministro albanês, Edi Rama, contou à homóloga italiana o episódio, que se tornou viral nas redes sociais. De acordo com o chefe do executivo da Albânia, Giorgia Meloni não gostou de ouvir a história, tendo ordenado à embaixada de Itália em Tirana para “pagar a conta desses idiotas”. “Itália não pode perder o respeito assim.”

Num comunicado publicado nas redes sociais, a embaixada italiana em Tirana confirmava que, por “recomendação da primeira-ministra”, procedeu ao “pagamento da conta que não foi paga por um grupo de turistas italianos num restaurante da cidade de Berat”. “Os italianos respeitam as regras e pagam as suas dívidas e esperamos que episódios deste tipo não voltem a acontecer”, lê-se no documento.

Além disso, o órgão diplomático clarificou que o “pagamento foi realizado com os fundos pessoais de Giorgia Meloni”.

Citado pela Reuters, Francesco Lollobrigida, ministro da Agricultura italiano e também meio-irmão de Giorgia Meloni, defendeu a atitude da primeira-ministra e sublinhou que alguns “indivíduos desonestos não podem embaraçar uma nação de pessoas decentes”.