Rihanna é oficialmente mãe de dois. O segundo filho da cantora norte-americana e de A$AP Rocky nasceu no início do mês e, ao contrário do que tinha sido avançado anteriormente pelo tabloide Media Take Out, é um menino.

Fontes próximas dos artistas revelaram que a criança nasceu no dia 3 de agosto em Los Angeles. O nome ainda não foi revelado, no entanto, o TMZ refere que, assim como o irmão, começa pela letra “R”. RZA Athelston Mayers, o primeiro filho do casal, nasceu em maio de 2022. O nome é uma homenagem ao líder dos Wu-Tang Clan, o produtor e rapper RZA (pronuncia-se “Rizza”), cujo nome verdadeiro é Robert Fitzgerald Diggs.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Rihanna anunciou a sua segunda gravidez no espetáculo de intervalo da Super Bowl, em fevereiro, onde surgiu com um macacão vermelho com o fecho aberto à frente a deixar ver a barriga saliente. Nessa noite, a cantora tornou-se a primeira mulher grávida a atuar no referido espetáculo.

Menos de uma semana depois do anúncio, a edição de março de 2023 da Vogue britânica apresentava Rihanna grávida, junto de A$AP Rocky e do filho, na altura com apenas nove meses, na capa da revista. Esta foi a terceira vez que a cantora natural dos Barbados apareceu na capa desta publicação, mas foi a estreia ao lado do rapper e do filho, que nunca antes tinha participado num editorial de revista.

“É uma honra apresentar Rihanna como a capa da Vogue britânica em março de 2023, ao lado de A$AP Rocky e de um convidado muito especial”, anunciou então Edward Enninful, diretor-criativo da revista, na sua conta de Instagram. “Bem, dois, na verdade”, corrigiu de seguida.