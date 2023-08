O corpo de um homem foi encontrado em Schlatenkees, na província de Tirol, na Áustria, depois de o gelo do glaciar ter derretido. O cadáver deverá pertencer a um austríaco que morreu há mais de 20 anos, avançou a polícia local.

De acordo com o The Guardian, o homem foi encontrado na sexta-feira a aproximadamente 2.900 metros de altitude por um alpinista que notificou as autoridades, que recuperaram posteriormente o corpo de helicóptero.

A polícia suspeita que os restos mortais pertençam a um homem de 37 anos que morreu na sequência de um acidente no glaciar em 2001. Os resultados do ADN permitirão uma identificação definitiva e estão previstos nas próximas semanas. No entanto, junto do corpo estava uma mochila com dinheiro, um cartão de crédito e uma carta de condução, o que pode vir a ajudar na investigação.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Esta é a terceira vez em dois meses que um cadáver é encontrado num glaciar. No final de junho, um grupo de alpinistas descobriu os restos mortais de um homem e equipamento de esqui no mesmo local, em Schlatenkees.

“É bastante raro que restos humanos e um cadáver inteiro sejam encontrados num glaciar num período de tempo tão curto”, disse o porta-voz da polícia do Tirol, Christian Viehweider, citado no jornal britânico.

Já em julho, os restos mortais de um alpinista alemão que desapareceu há 37 anos foram descoberto no glaciar Theodul, no Alpes suíços.

O fenómeno deve-se principalmente às alterações climáticas que provocam o derreter do gelo dos glaciares, revelando objetos e corpos que se pensavam estar perdidos. “Os glaciares estão a sofrer uma tendência de fusão a longo prazo”, afirmou o especialista Lindsey Nicholson, citado na CNN, acrescentando que se espera que a tendência continue, com “anos de pouca neve” a contribuir para o problema.

“A redução da quantidade de neve está também parcialmente associada à alteração das temperaturas, porque o que acontece é que alguma da precipitação que (…) teria vindo sob a forma de neve, vem agora sob a forma de chuva. Isto não ajuda os glaciares, antes os prejudica”, acrescentou.

Estudos recentes revelam que mais de 80% dos glaciares do mundo poderão desaparecer até ao final do século. O glaciar Schlatenkees, onde foi encontrado o último cadáver, recuou 60 a 100 metros entre 2019 e 2022.