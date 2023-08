O último episódio da segunda temporada de “And Just Like That…” começa com o tão antecipado regresso de Samantha Jones, depois de uma primeira temporada em que, sem parecerem saber como justificar a ausência da icónica personagem de Kim Cattrall, os guionistas da HBO enviaram-na num voo só de ida para Londres, para onde a mulher-furacão se mudou de malas e bagagens.

O breve regresso à segunda temporada limitou-se a uma curta cena — como, de resto, a Variety já tinha avançado que seria. Foram apenas 70 segundos de uma chamada de telefone entre Samantha e Carrie, pelos quais Kim Cattrall terá exigido um pagamento de 1 milhão de dólares (cerca de 925 mil euros). Embora não haja confirmação oficial do valor que a HBO lhe pagou, são vários os meios da imprensa internacional, como o The Times, que noticiam os rumores.

Kim Cattrall terá gravado a cena a 22 de março em Nova Iorque, sem se cruzar ou conversar com qualquer outro ator do elenco, incluindo Sarah Jessica Parker. Também não se terá encontrado com o produtor-executivo da série, Michael Patrick King, ainda de acordo com a Variety.

Sabe-se também que a figurinista Patricia Field, a mesma que vestiu as quatro amigas em “O Sexo e a Cidade” — e que, agora, veste Lily Collins em “Emily in Paris” — regressou especialmente a pedido da atriz, apenas para vestir Samantha Jones no seu breve cameo de pouco mais de um minuto. De vestido vermelho, gabardine dourada, pulseiras e anéis robustos, e com uma carteira Fendi verde-lima ao colo, vimo-la fiel ao estilo sofisticado e glamouroso da personagem, sempre entre o escritório e algum bar de cocktails da nata de Manhattan.

Cattrall exigiu que a maquilhagem fosse preparada pela maquilhadora de celebridades Kyra Panchenko. O cabelo, com ondas soltas e franja, foi arranjado por Ryan Trygstad, requisitado por estrelas como Margot Robbie, Julianne Moore e Laura Dern.

Depois de gravar a cena, Kim Cattrall terá declarado que “foi para casa e bebeu um Martini grande”, de acordo com o Daily Mail.

A pena de noiva de Carrie vai a leilão

No primeiro episódio da segunda temporada, Carrie Bradshaw tira do armário o vestido de noiva criado por Vivienne Westwood que usou no primeiro filme. O acessório de cabelo que acompanha o look, com uma enorme pena azul de pássaro-do-paraíso, foi inserido no lote Fashion Icons da Sotheby’s, com um valor de venda estimado entre os 40 mil e os 70 mil dólares (entre os 37 mil e os 65 mil euros, aproximadamente).

O acessório remonta ao século XIX e é composto por uma pena conservada em taxidermia. A decorrer entre 31 de agosto e 14 de setembro, o leilão inclui ainda a camisola das ovelhas da Princesa Diana, criada pela Warm and Wonderful, e o vestido que foi usado por Kate Winslet na 70.ª cerimónia dos Óscares, desenhado por Alexander McQueen para a Givenchy.

A 22 de agosto, dias antes de o último episódio ir para o ar, a HBO confirmou que “And Just Like That…” vai regressar para uma terceira temporada. “Estamos empolgados para passar mais tempo no universo de ‘O Sexo e a Cidade’, a contar histórias novas sobre as vidas destas personagens identificáveis e aspiracionais”, disse o produtor-executivo, citado pela Variety.