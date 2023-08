A Volkswagen revelou o novo ID.7, uma berlina eléctrica versátil, uma vez que o grande portão traseiro lhe permite rivalizar com algumas carrinhas, oferecendo uma bagageira generosa e um habitáculo amplo, superior mesmo ao do actual Passat com motor de combustão. O modelo é o mais recente veículo da marca a ser concebido sobre a plataforma MEB, que já deu origem a uma série de eléctricos da VW, Audi, Skoda e Cupra (e Ford), do compacto ID.3 ao generoso furgão ID. Buzz. E o ID.7 é quase tão grande entre eixos quanto o Pão de Forma eléctrico.

O ID.7 exibe um comprimento de 4,961 m, pelo que ultrapassa o Passat Variant em 18,8 cm, batendo-o igualmente em largura (+3 cm) e altura (+2 cm). Mas uma distância entre eixos de 2,971 m (superior em 18,5 cm ao Passat) prova que é aqui que se pode encontrar a grande vantagem do ID.7, ao deixar antever um habitáculo mais generoso em comprimento (e ligeiramente em largura).

O interior do novo VW ID.7 13 fotos

Com 4,961 m de bitola e 2,971 m de distância entre eixos, o ID.7 ultrapassa em comprimento até a versão normal do ID. Buzz (4,712 m), aproximando-se muito da sua distância entre eixos (2,989 m), o que permite esperar a mesma habitabilidade em comprimento. Já a bagageira disponibiliza 532 litros, próximo da mala do Arteon, mas longe dos 650 litros do Passat Variant.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

De acordo com a marca germânica, a primeira versão do ID.7 a surgir no mercado será a Pro, equipada com um motor de 286 cv instalado no eixo traseiro, alimentado por uma bateria com 82 kWh de capacidade bruta e 77 úteis. Assegura o fabricante que o ID.7 permitirá autonomias “até 621 km”, um valor demasiado elevado até face ao que é anunciado pela marca, uma vez que nesta condições o consumo médio deveria rondar 12,4 kWh/100 km, muito abaixo dos consumos anunciados em WLTP, que oscilam entre 16,3 a 14,1 kWh/100 km, consoante o equipamento, sobretudo ao nível dos pneus (diâmetro de largura). Este é um valor francamente bom para um veículo eléctrico com quase 5 metros de comprimento e 2172 kg de peso, sobretudo quando comparado com os restantes VW com plataforma MEB, uma vez que o pequeno e mais leve ID.3, com um motor menos potente e uma aerodinâmica (S.Cx) no mínimo tão eficiente, devido à menor superfície frontal, anuncia apenas 559 km em WLTP. Será curioso saber como foi conseguido este (bem-vindo) ganho de eficiência.

Os detalhes do ID.7, uma berlina concebida para piscar o olho aos que hesitam entre uma carrinha e um SUV 7 fotos

É provável que o ID.7 vá também oferecer posteriormente um pack de baterias mais pequeno, com apenas 58 kWh de capacidade, à semelhança de outros modelos com a MEB, sendo certo que irá igualmente disponibilizar na versão Pro S uma capacidade que até aqui estava reservada ao ID. Buzz na versão LWB, com 91 kWh brutos e 85 úteis. Também serão propostas aos clientes desta carrinha eléctrica versões mais potentes e com dois motores, um por eixo, para assegurar as vantagens da tracção integral.

O ID.7 propõe uma das maiores distâncias entre eixos entre modelos eléctricos do segmento D, o que se deverá reflectir na habitabilidade 15 fotos

Na Alemanha já é possível encomendar o novo ID.7 Pro (286 cv e 77 kWh) por 56.995€. Comparado com o ID.4 Pro (204 cv e 77 kWh), que é proposto no país de origem por 48.635€, isto significa um salto aproximado de 8 mil euros, o que se justifica pela maior potência – apesar de ambos possuírem apenas um motor, o ID.7 possui 286 cv, contra 204 cv do SUV – e pelas maiores dimensões da carrinha. O preço para Portugal ainda não foi anunciado, mas tendo em conta a diferença do IVA (de 19% na Alemanha e 23% entre nós), entre outros pormenores, é provável que à semelhança do que acontece com o ID.3 e o ID.4, também o ID.7 seja comercializado em Portugal por mais 2000€ do que o valor exigido no país onde é fabricado, pelo que poderemos esperar um ID.7 por ligeiramente menos do que 60.000€.