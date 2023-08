A companhia aérea Azores Airlines vai reforçar a operação entre os Açores e o continente entre o final de agosto e o início de setembro, disponibilizando 670 lugares extra devido ao aumento da procura, foi este sábado anunciado.

“A companhia aérea Azores Airlines vai avançar com o reforço da sua operação para disponibilizar mais cerca de 670 lugares extra, tendo em consideração o comportamento da procura”, adianta a transportadora em comunicado.

A companhia realça que o aumento do número de lugares acontece devido ao “pico da procura que as ligações ao arquipélago dos Açores estão a registar”, em particular a conexão entre o arquipélago e o continente português.

O reforço da oferta de lugares vai abranger os dias 31 de agosto, 1 e 3 de setembro, estando a “capacidade adicional já disponível no sistema” online da empresa.

“O aumento de capacidade agora disponibilizado é a melhor solução encontrada face à impossibilidade de realizar voos extraordinários devido a limitações de ‘slots’ aeroportuários disponíveis em Lisboa”, realça a companhia.

A Azores Airlines adianta que o “aumento de capacidade foi conciliado com o reforço da operação interilhas da SATA Air Açores que tem vindo a ser implementado nas últimas semanas”.

O grupo SATA integra a companhia Azores Airlines, que opera de e para fora dos Açores, e a SATA Air Açores, responsável pelas ligações interilhas.

Em 08 de agosto, a Azores Airlines já tinha anunciado o reforço da operação aérea doméstica e internacional com o Porto, com três novas rotas entre aquela cidade e a América do Norte e o aumento das frequências semanais entre os Açores.

A companhia também comunicou, na quarta-feira, que vai operar entre as cidades de Ponta Delgada e de Faro, a partir de 2 de junho de 2024, com voos duas vezes por semana.