Continuam as demissões na Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) após o ocorrido na assembleia geral extraordinária esta sexta-feira, na qual Luis Rubiales se recusou a renunciar ao cargo, continuando na presidência do organismo.

Tanto a presidente da Associação de Jogadoras de Futsal Feminino (AJFSF), Nalia Orive Siviter, como José Miguel Ruiz Cortés, da Associação de Jogadores de Futsal (AJFS) apresentaram esta sexta-feira à noite a demissão como membros da junta diretiva da RFEF.

Na rede social X (antigo Twitter), a Associação de Jogadoras de Futsal Feminino publicou o comunicado com a hashtag #SeAcabó — a expressão que tem sido utilizada nas partilhas sobre o que já está a ser chamado de #MeToo espanhol e que tem estado nas tendências da rede social em Espanha.

No texto, Siviter, presidente da AJFSF, justifica a decisão com o facto de “estar em desacordo com o sucedido no dia de hoje (sexta-feira) na dita Assembleia”.

Também José Miguel Ruiz Cortés, presidente da Associação de Jogadores de Futsal (AJFS) apresentou a sua renúncia como membro da junta diretiva da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF). “Diante do ocorrido na Assembleia Geral Extraordinária” da RFEF, lê-se em comunicado, “em consenso com o Conselho Diretivo da Associação” que preside, José Ruiz “apresentou a sua renúncia” como membro do grupo de liderança da RFEF “por discordar e rejeitar veementemente o que aconteceu” na reunião.

COMUNICADO OFICIAL AJFS José Ruiz, presidente de la AJFS, presenta su dimisión como miembro de la Junta Directiva de la RFEF pic.twitter.com/T2C4JUEkVT — AJFS – Asociación de Jugadores de Fútbol Sala (@ajfs1998) August 25, 2023

Numa publicação seguinte, a AJFS escreve ainda: “Também queremos deixar claro que tanto Sergio Lozano, vicepresidente da AJFS, e Jesus Herrero, ambos membros do conselho diretivo da AJFS e da assembleia da RFEF, rejeitam veementemente os atos ocorridos”.

São duas baixas que surgem como resposta à assembleia geral extraordinária convocada pela RFEF esta sexta-feira. Depois de críticas da sociedade civil e do governo espanhol para que Rubiales se demitisse, tal não veio a suceder, dando origem a um novo pico de contestação. Mais de 50 jogadoras espanholas renunciam à seleção até Rubiales renunciar ao cargo.

Várias associações feministas convocaram uma concentração este sábado em Motril (Granada), onde o presidente da RFEF vai ter um jogo amigável no estádio municipal Escribano Castilla de Motril, às 20h30, reporta o El Español. É para essa hora que está marcado o protesto que pretende mostrar repulsa contra o beijo que Rubiales deu à jogadora da seleção espanhola Jenni Hermoso na final do mundial.