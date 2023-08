Quando o “não vou demitir-me” ecoou repetidamente no auditório da Real Federação Espanhola de Futebol [RFEF], contrariando as notícias das horas anteriores que davam como garantida a saída de Luis Rubiales, o tsunami chegou de forma definitiva. Jenni Hermoso negou o consentimento do beijo, mais de 80 jogadoras renunciaram à seleção, o universo do futebol virou-se contra o dirigente e o cerco fechou.

A FIFA acabou por decidir suspender Luis Rubiales por 90 dias, aguardando agora as conclusões do processo disciplinar que está em curso, e a RFEF sofreu uma avalanche de demissões entre parte da equipa técnica da seleção feminina e os presidentes das associações masculina e feminina de jogadores de futsal.

Entretanto, e face ao vazio de poder provocado pela suspensão imposta ao ainda presidente, a RFEF nomeou o vice-presidente adjunto Pedro Rocha Junco como interino. Uma das primeiras ações do novo líder do organismo foi convocar uma reunião “extraordinária e urgente” com o Comité de Presidentes das Federações Autónomas e Territoriais: o encontro está agendado para esta segunda-feira e tem como objetivo avaliar “as decisões ou ações a tomar” face a Luis Rubiales.

Natural de Cáceres, Pedro Rocha Junco tem 69 anos e é empresário, sendo um dos braços direitos de Luis Rubiales na RFEF e um dos elementos que está na direção do organismo desde a primeira eleição do presidente, em 2018. Foi jogador de futsal e presidente do Comité de Futsal da Federação da Extremadura entre 2008 e 2011, mantendo atualmente o cargo de presidente da Confederação Nacional de Futsal.

La madre de Luis Rubiales, en huelga de hambre Ángeles Bejar se ha encerrado en una iglesia de Motril para protestar contra “la cacería” que sufre su hijo. ????@BallesterosTV da más detalles de esta última hora.#HablandoClaro28A ▶https://t.co/CfpoB4nErB pic.twitter.com/rcI7hHajmr — Hablando Claro (@HablandoTVE) August 28, 2023

O episódio que envolve Luis Rubiales adquiriu outros contornos já esta segunda-feira, dia em que foi revelado que a mãe do dirigente está em plena greve de fome até que se encontre uma solução para a “caça desumana e sangrenta” que está a ser realizada ao próprio filho. Segundo a agência EFE, que falou com Ángeles Béjar, a mãe de Rubiales encerrou-se com uma irmã na Igreja da Divina Pastora de Motril, de onde a família é natural, e garante que por lá vai ficar “de forma indefinida, dia e noite”.

Em declarações à EFE, Ángeles Béjar pediu a Jenni Hermoso que “diga a verdade” e “mantenha a versão que apresentou no início da história”, defendendo que “não existe abuso sexual se existir consentimento de ambas as partes, como ficou demonstrado pelas imagens”. A mãe de Luis Rubiales questiona o porquê de todos estarem “irritados” com o presidente da RFEF e afirma que existe “algo por detrás de toda a história”, já que o filho seria “incapaz de fazer mal a alguém”.