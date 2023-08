Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra.

A madrugada desta segunda-feira foi marcada por ataques na Ucrânia e na Rússia. No primeiro os bombardeamentos às cidades de Kherson e Poltava resultaram em, pelo menos, quatro mortos e sete feridos. Enquanto no segundo foram registados três drones abatidos, sendo um deles perto de Moscovo e dois junto da fronteira com a Ucrânia.

A Polónia e os países a bálticos ameaçam fechar fronteiras com a Bielorrússia por causa do Grupo Wagner. O aviso foi feito pelo ministro do Interior polaco, Mariusz Kaminski. Ficou a ser-se também esta segunda-feira que Sergei Lavrov e o seu homólogo turco, Hakan Fidan, vão reunir-se em Moscovo “num futuro próximo. Assim como os presidentes de ambos os países, Putin e Erdogan, com encontro marcado para 8 de setembro.

O que aconteceu durante a madrugada e a manhã desta segunda-feira?

A Plolónia e os países a bálticos ameaçam fechar fronteiras com a Bielorrússia caso aconteça um “acidente crítico” que envolva os mercenários do Grupo Wagner. O aviso foi feito pelo ministro do Interior polaco, Mariusz Kaminski.

Sergei Lavrov e o seu homólogo turco, Hakan Fidan, vão reunir-se em Moscovo “num futuro próximo. O tema do encontro entre os dois ministros de Negócios Estrangeiros será o acordo de exportação de cereais no Mar Negro, ao qual a Turquia quer fazer a Rússia regressar.

Putin vai receber Erdogan na Rússia no dia 8 de setembro.

De acordo com porta-voz do Kremlin, o presidente russo enviou as condolências à família de Yevgeny Prigozhin e ainda não existem ainda detalhes acerca do funeral do líder do grupo Wagner — incluindo se o Chefe de Estado russo marcará presença na cerimónia.

A Rússia produz mais armas do que aquelas de que necessita, garante o ex-primeiro-ministro russo, Dmitry Medvedev, através do canal oficial de Telegram.

A Rússia destruiu 27 drones ucranianos nas últimas 24 horas, segundo o tenente-general da Força Aérea russa, Igor Konashenkov, citado pela Tass.

Katalin Novak, Presidente da Hungria, encontrou-se com o Papa Francisco no dia 25 de agosto no Vaticano e contou que a guerra na Ucrânia esteve no epicentro da conversa e o Vaticano está empenhado em chamar a atenção de países mais distantes para o conflito na Ucrânia.

Os países que tenham dado apoio à Ucrânia não o vão manter caso Kiev decida estender o combate para o território russo, disse Zelensky em entrevista.

O Presidente da Ucrânia admitiu hoje um impulso político para conseguir a desmilitarização russa da Crimeia, abrindo um caminho político para resolver a situação daquele território, anexado em 2014 por Moscovo.

A administração política central de Vladimir Putin decidiu quem irá ser o rival do atual presidente nas eleições presidenciais de 2024. Um dos critérios da seleção dos futuros representantes dos partidos é a idade, para que Putin não pareça muito velho.

Novos ataques durante a noite em cidades ucranianas resultaram em quatro mortos e sete feridos. As autoridades dão conta de um morto e dois feridos em Kherson e de três mortos, cinco feridos e uma pessoa desaparecida em Poltava.

Autoridades russas afirmam ter destruído três drones durante a madrugada desta segunda-feira. Um estaria a aproximar-se de Moscovo e os outros dois foram abatidos na fronteira com a Ucrânia, em Bryansk.