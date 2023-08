As autoridades portuguesas apreenderam esta madrugada a cerca de 130 quilómetros a sul de Portugal Continental uma embarcação de alta velocidade “suspeita de atividade de narcotráfico”, com três tripulantes a bordo, foi divulgado esta terça-feira.

Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional, a Marinha Portuguesa e a Força Aérea informam que a embarcação transportava 60 jerricãs de combustível e que foram identificados os tripulantes, três homens de nacionalidade espanhola com idades entre os 28 e os 35 anos.

A embarcação de alta velocidade foi identificada e monitorizada pela Força Aérea Portuguesa, tendo sido perseguida por dois meios navais e por três embarcações de alta velocidade, uma da Marinha, operada por Fuzileiros, e duas tripuladas por agentes da Polícia Marítima”, de acordo com a nota.

As autoridades portuguesas asseguram ainda que desenvolvem “continuamente” missões de combate ao narcotráfico no Algarve, tendo desde o início do ano efetuado a detenção de 66 pessoas.

Durante o mesmo período, foram apreendidas 28 embarcações de alta velocidade com cerca de 30 toneladas de produto estupefaciente, concluem.