Uma mesa com dois bolos de aniversário e vários doces. No fundo, um retrato do aniversariante, rodeado de duas metralhadoras e as palavras “plata” e “plomo” e vários balões coloridos. No centro, José Adolfo Macías, mais conhecido por Fito. Era ele o aniversariante naquele dia de novembro de 2021, mas a fotografia não foi tirada na sua casa — foi tirada na prisão onde estava à altura, a Regional, em Guayaquil (Equador). “Fito”, porém, já era um dos mais poderosos narcotraficantes do país e controlava a vida naquela prisão, razão pela qual podia fazer uma festa de aniversário à altura.

Cómo que Fito tiene un escudo de Laliguita en su mural JAJAJAJAAJ pic.twitter.com/94tqtHsFjd — Jhony???????? (@JAndres1616) November 13, 2021

