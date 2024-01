“El Noticiero”, um dos noticiários mais vistos de todo o Equador, foi para o ar às 14h desta terça-feira, como é habitual. A emissão já seguia há cerca de meia hora quando um grupo de homens armados entrou pelo estúdio da TC Televisión. Perante as câmaras — durante 15 minutos o ataque foi transmitido pela televisão — espalharam o terror. Agrediram operadores de câmara, perseguiram os jornalistas que procuraram esconder-se e chegaram a colocar um pequeno bloco de dinamite no bolso do casaco de um dos pivôs. Um dos homens armados exigiu que lhe fosse colocado um microfone, para dar a conhecer ao país o que acontece “a quem se mete com a máfia”.

“Os delinquentes ameaçavam-nos como se aquilo fosse um espetáculo, com dinamite e granadas”, recordou à Associated Press a chefe de redação, Alina Manrique, já depois de a polícia ter tomado o controlo do edifício e detido os agressores. “Nunca tive tanto medo na vida.”

