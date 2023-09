Uma delegação do Conselho Económico e Social (CES) vai visitar a capital brasileira, Brasília, entre os dias 4 e 8 de setembro, a convite da instituição homóloga local, foi anunciado.

Fonte do CES disse à Lusa que a visita decorre no âmbito da visita do Presidente brasileiro, Lula da Silva, a Portugal e da assinatura de um memorando de entendimento entre o CES e o Conselho de Desenvolvimento Económico Social Sustentável do Brasil (CDESS) para “estreitar as relações e ampliar a cooperação”.

A mesma fonte refere que o presidente do CES, Francisco Assis, irá participar em “diversos encontros” com representantes do CDESS e do Governo.

O CDESS, composto por representantes da sociedade civil, tinha sido criado inicialmente em 2003 e foi recriado no início deste ano depois de ter tido a sua atividade suspensa em 2019.