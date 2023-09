A Proteção Civil registou 131 ocorrências até às 8 horas da manhã devido ao mau tempo, avançou à Rádio Observador José Costa, oficial de operações da proteção civil. Foram mobilizados 198 meios terrestres e 568 operacionais.

As ocorrências foram, sobretudo, devido a inundações, limpeza de vias e quedas de árvore. Trás os Montes, Alentejo central e a Área Metropolitana do Porto são as regiões mais afetadas.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu para este domingo (entre as 9 horas e as 21 horas) um aviso laranja para os distritos de Santarém, Setúbal, Lisboa, Leiria, Castelo Branco, Coimbra e Portalegre devido à previsão de aguaceiros, por vezes fortes, e ocasionalmente de granizo, acompanhados de rajadas fortes, além de trovoada, frequente e dispersa. Bragança, Viseu, Évora, Porto, Guarda, Faro, Vila Real, Viana do Castelo, Beja, Aveiro e Braga estão, por seu turno, sob aviso amarelo desde as 9 horas e até às 21 horas, terminando às 18h00 em Beja, Faro e Évora.

A Proteção Civil apelou à população para medidas preventivas: