Tudo indicava que se avizinhava um fim de semana como qualquer outro. Desde dia 27 de agosto dezenas de milhares de pessoas desfrutavam o ambiente quente no Burning Man, um evento de música e arte que se assume contracorrente, singular — até mesmo onde é realizado, no deserto árido do Nevada, nos Estados Unidos — e que não deixa ninguém de parte.

A Black Rock City, “cidade temporária” onde decorrem as atividades, teve um final inesperado. As chuvas torrenciais na sexta-feira conjugadas com o terreno arenoso formaram lamas semelhantes a cimento. Isto deve-se à incapacidade da “argila do solo no deserto absorver água rapidamente, como acontece em solos férteis”, segundo Derek Van Dam, especialista de metereologia, citado CNN. E só esta segunda-feira foi autorizada a circulação de carros pelos participantes que, segundo foi relatado, foi de 70 mil e que tiveram de ficar no fim de semana retidos no acampamento.

