Dezenas de milhares de pessoas continuam retidas no festival Burning Man, que está a decorrer no deserto de Black Rock, no estado norte-americano do Nevada, devido às chuvas torrenciais que provocaram inundações e lamaçais. As autoridades revelaram que há registo de uma morte, que já está a ser investigada.

Desde sábado à tarde que as entradas e saídas do festival estão impedidas, uma vez que as estradas estão cortadas à circulação. A organização já apelou aos festivaleiros que conservem água, comida e combustível. O festival devia terminar a 4 de setembro, segunda-feira.

Segundo a CNN, a área remota no norte do Nevada foi atingida com o valor que se esperaria de dois a três meses de chuva no espaço de 24 horas entre a manhã de sexta-feira e sábado, criando uma camada espessa de lama que os participantes do festival dizem ser difícil de atravessar mesmo a pé. Segundo as previsões metereológicas, é esperada mais chuva ao longo do dia de domingo.

As autoridades ainda não indicaram quando é que será possível reabrir as estradas. Para já, o portão e o aeroporto da Black Rock City continua fechado e só é permitida a circulação de veículos de emergência, segundo informou a própria organização do evento na rede social X (antigo Twitter).

The Gate and airport in and out of Black Rock City remain closed. Ingress and egress are halted until further notice. No driving is permitted except emergency vehicles. If you are in BRC, conserve food, water, and fuel, and shelter in a warm, safe space. More updates to come. — Burning Man Traffic (@bmantraffic) September 2, 2023

Num comunicado publicado no site oficial, a organização deixou um “guia de sobrevivência” aos participantes do festival. “Precisámos de contar uns com os outros, ser pacientes e criar condições seguras para a nossa partida. Não temos para já uma estimativa de quando as estradas vão estar secas o suficiente para os veículos circularem em segurança”, pode ler-se.

A organização acrescenta que talvez seja possível começar a circular ao final do dia de segunda-feira, se o tempo melhorar até lá. Poderá ser “mais cedo ou mais tarde”, alertam.

Algumas pessoas ainda conseguiram escapar do festival. Foi o caso do DJ Diplo e do humorista Chris Rock. “Andei pela beira da estrada durante horas a tentar apanhar boleia porque tinha um concerto em Washington DC”, revelou o artista num vídeo partilhado no Instagram, revelando que juntamente com o humorista norte-americano conseguiu partir no carro de um grupo de fãs.

Não se sabe ao certo quantas pessoas estarão, ainda, retidas, mas o festival estimava que entrassem no recinto cerca de 70 mil pessoas, segundo a CNN.