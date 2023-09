A Arábia Saudita anunciou o prolongamento unilateral do corte na produção de petróleo por três meses. A Rússia juntou-se à decisão. E com isso o preço do brent superou os 90 dólares por barril no mercado londrino, que serve de referências às importações portuguesas.

O país que lidera a OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) vai continuar com o corte de um milhão de barris por dia até dezembro, segundo a agência noticiosa da Arábia Saudita, citada pela Bloomberg. O que significa que por dia sairão dos poços sauditas cerca de 9 milhões de barris. Já a Rússia vai cortar as exportações em 300 mil barris. O que também acontecerá até dezembro. Mas os cortes poderão ter revisão mensal.

Segundo a Bloomberg o corte supera as expectativas dos mercados que esperavam que o corte fosse prolongado apenas por mais um mês. Desde que começou a aplicar o corte, a Arábia Saudita tem anunciado a extensão da medida numa base mensal. Desta vez fê-lo por vários meses.

Este corte saudita de 1 milhão de barris acresce aos 1,66 milhões de barris de outras reduções voluntárias que alguns membros da OPEP estão a implementar até final de 2024.