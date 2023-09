O Governo aprovou esta sexta-feira, em Conselho de Ministros, a resolução que designa a comissária-geral para a participação de Portugal na Expo 2025 Osaka Kansai, no Japão. Será Joana Gomes Cardoso, que até ao ano passado era presidente da Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural da Câmara de Lisboa (EGEAC).

Em comunicado, o Conselho de Ministros confirmou a nomeação de Joana Gomes Cardoso, “a quem incumbe assegurar, em coordenação e em complemento do trabalho realizado pela Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, E. P. E. (AICEP, E. P. E.), uma abordagem multidisciplinar e transversal da participação de Portugal naquela exposição, em particular na área cultural.”

Ex-jornalista, Joana Gomes Cardoso foi vice-presidente da Amnistia Internacional em Portugal e diretora-geral do Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais (GPEARI) do Ministério da Cultura, funções que exerceu entre 2010 e 2012. Foi ainda presidente do conselho de administração da EGEAC até junho de 2022, quando pediu demissão. No ano passado, foi condecorada pelo Governo francês como oficial da Ordem das Artes e das Letras.

A cidade de Osaka, no Japão, será a anfitriã da Exposição Mundial que vai decorrer de 13 de abril a 13 de outubro de 2025. É a segunda vez na história que a cidade recebe a exposição — a primeira vez foi em 1970, sob o tema “Progresso e Harmonia para a Humanidade”.

A Expo 2025 Osaka Kansai é supervisionada pelo Bureau International des Expositions e subordinada ao tema “Designing Future Society for Our Lives” e aos subtemas “Saving Lives”, “Empowering Lives” e “Connecting Lives”, alinhados com a Agenda 2030 — Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.

A última Exposição Universal foi em 2020, no Dubai. Na época, o comissário-geral escolhido pelo Governo foi Celso Guedes de Carvalho, mas este viria a ser exonerado a quatro meses da abertura da exposição, tendo sido substituído pelo presidente do AICEP – Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, E.P.E., Luís Castro Henriques.