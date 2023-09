O primeiro-ministro, António Costa, anunciou, esta quarta-feira, que os passes de transporte público sub23 vão passar a ser gratuitos a partir do próximo ano para todas as crianças e jovens. A resposta não demorou e, no “X”, antigo Twitter, o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, não perdeu a oportunidade de reclamar o lugar de precursor na implementação da medida.

“Há um ano que Lisboa tem transportes públicos gratuitos para os mais jovens e mais idosos”, lembrou o líder do executivo lisboeta. Moedas revelou “satisfação” por ver que o Governo anuncia agora este benefício a nível nacional. E exaltou: “Lisboa a liderar a mudança.”

Há um ano que Lisboa tem transportes públicos gratuitos para os mais jovens e mais idosos. É com satisfação que vejo o Governo anunciar agora esta medida a nível nacional. Lisboa a liderar a mudança. — Carlos Moedas (@Moedas) September 7, 2023

Na Academia Socialista, em Évora, iniciativa que marca a rentrée socialista, o primeiro-ministro anunciou a fusão do passe 8-14 com o passe sub-23, passando a gratuitidade a abranger todas as crianças e jovens até aos 23 anos. Revelou ainda que, a partir de janeiro de 2024, os jovens que completem 18 anos vão receber um “cheque-livro” e que quem concluir a escolaridade obrigatória “receberá um passe que permitirá ter uma semana na rede das pousadas de juventude e quatro bilhetes de viagem na CP para conhecer a diversidade e beleza do país”.

Em Lisboa, a gratuitidade dos passes para crianças e jovens (com a adição dos idosos) foi implementada há um ano e já conta com mais de 90 mil pessoas a usufruir diariamente da medida.