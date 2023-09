Cinco jornadas, cinco vitórias. Pela primeira vez na história, Portugal venceu os cinco primeiros jogos de um apuramento para o Campeonato da Europa ou o Campeonato do Mundo, conquistando a totalidade dos 15 pontos ao fim de cinco jornadas e colocando-se muito perto da qualificação direta para o Europeu do próximo ano.

Com o triunfo desta sexta-feira perante a Eslováquia, em Bratislava, a Seleção Nacional tem agora mais cinco pontos do que os eslovacos, que estão no segundo lugar do Grupo J, e do que o Luxemburgo, que está na terceira posição e que visita o Estádio Algarve na próxima segunda-feira. Se vencer esse jogo, Portugal poderá festejar matematicamente o apuramento logo no duplo compromisso de outubro, em que recebe a Eslováquia e visita a Bósnia.

A seleção portuguesa leva agora cinco jogos, cinco vitórias e 15 golos marcados contra zero sofridos: ou seja, igualou o melhor registo de sempre de partidas seguidas numa fase de qualificação sem conceder golos, repetindo uma série que já tinha alcançado no apuramento para o Mundial 1994, o Mundial 1998, o Euro 2000 e o Mundial 2010.

????????Portugal faz história: pela 1.ª vez numa fase de qualificação (Mundial/Europeu) vence os 5 primeiros jogos pic.twitter.com/8OSoyb6KXV — Playmaker (@playmaker_PT) September 8, 2023

Depois do jogo, Roberto Martínez assumiu que a equipa teve algumas dificuldades na primeira parte. “Os primeiros 15 minutos foram muito difíceis. A Eslováquia, na forma de pressão no bloco médio, foi muito boa. Não encontrámos os espaços e as formas de penetrar, mas eu acho que a nossa equipa teve carácter nos 90 minutos para poder ganhar o jogo. Precisamos de analisar o jogo, utilizar este jogo para crescer, mas acho que a atitude, o sacrifício e a disciplina deste grupo deram-nos uma vitória muito difícil”, começou por dizer antes de antecipar a partida da próxima segunda-feira contra o Luxemburgo.

“A nossa ideia é melhorar, melhorar. Precisamos de jogos, mas precisamos de ganhar. No Luxemburgo tivemos uma boa primeira parte, quando jogámos lá, mas nós esperamos uma equipa que tem qualidade para terminar à frente neste grupo. Vamos recuperar bem, analisar o bem o jogo e utilizar este jogo para estar melhor contra o Luxemburgo. Valorizar outra baliza a zeros, outra vitória e passo a passo, não temos de olhar mais à frente do que o Luxemburgo agora”, acrescentou o selecionador nacional.

Treinadores que venceram os 5 primeiros jogos pela Seleção ????????:

Otto Gloria

Roberto Martinez pic.twitter.com/ue9aJnyhL5 — Playmaker (@playmaker_PT) September 8, 2023

O treinador espanhol não garantiu que vai manter a aposta na defesa com quatro elementos, recordando que “cada adversário e cada jogo é diferente”, e acabou por confirmar a titularidade de Gonçalo Ramos contra o Luxemburgo, até porque Cristiano Ronaldo está castigado. “O Cristiano viu amarelo, deu tudo durante 90 minutos e agora o Gonçalo Ramos vai ter uma oportunidade muito boa no segundo jogo”, atirou Martínez, que igualou Otto Glória enquanto únicos selecionadores nacionais que venceram os primeiros cinco jogos no cargo.

Já Bruno Fernandes, que marcou o único golo do jogo no dia em que completou 29 anos, mostrou-se satisfeito com a vitória. “O mais importante era ganhar o jogo. É sempre bom fazer golos, no meu dia de aniversário tem um sabor especial, mas sabíamos que ia ser um jogo complicado. Conseguimos desbloqueá-lo e depois podíamos ter sido mais pacientes, havia espaços. Podíamos ter criado mais oportunidades”, começou por dizer o médio do Manchester United.

5 jogos consecutivos sem sofrer: ???????? Portugal iguala o seu registo de sempre numa fase de qualificação (Europeu/Mundial) ???????? com uma série de 5 jogos sem sofrer num apuramento:

Mundial 94

Mundial 98

Euro 2000

Mundial 2010

Euro 2024 pic.twitter.com/B0ubVSFmZq — Playmaker (@playmaker_PT) September 8, 2023

“Eles fecharam bem o espaço interior, temos muitos jogadores com qualidade no espaço interior que podem causar estragos e eles foram inteligentes. Depois, também fomos inteligentes no espaço exterior, com jogadores como o Leão no ‘um para um’, o Cancelo, o Semedo, o Pedro Neto. Havia espaço para eles no ‘um para um’, depois faltou um bocadinho mais de paciência no último terço, ter mais bola, mais paciência para encontrar o passe certo”, acrescentou o internacional português.

Por fim, Bruno Fernandes garantiu que a Seleção ainda não se sente apurada para o Campeonato da Europa. “O nosso foco está agora no próximo jogo. Temos de ganhar, sabemos o que é preciso para nos qualificarmos. Queremos ganhar todos os jogos do grupo e é isso que vamos fazer até ao fim, tentar ganhar todos os jogos”, terminou, antecipando desde logo a receção ao Luxemburgo na próxima segunda-feira, no Estádio Algarve (19h45).