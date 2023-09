As operações de busca continuam a decorrer em Marrocos, depois de na sexta-feira um sismo de magnitude 6.9 na escala de Richter, ter atingido a Cordilheira do Atlas, a pouco menos de 70 quilómetros de Marraquexe — tendo-se sentido em Portugal e em Espanha. As equipas de socorro continuam a minuciosa e complexa operação de busca por sobreviventes e por corpos das vítimas mortais, naquele que é o maior sismo dos últimos 60 anos me Marrocos (em 1960 um terramoto atingiu Agadir, provocando 12 mil vítimas mortais).

As dificuldade nas operações de salvamento persistem em várias localidades, sobretudo nas aldeias montanhosas, mais remotas e em altitudes superiores, onde as estradas são mais estreias, estando agora obstruídas por enormes pedras — houve povoações que foram completamente destruídas pelo sismo. Alguns dos acessos estão completamente impedidos e intransitáveis, o que significa que há populações completamente isoladas desde sexta-feira, relata a CNN. Com relatos de sobreviventes a dormirem ao relento, foram montadas tendas de apoio em diferentes localidades para acolher as pessoas que ficaram sem casa.

O tremor de terra, que atingiu Marrocos na sexta-feira, 8 de setembro, já fez, segundo o balanço de domingo, um total de 2.122 mortos e 2.421 feridos.

Com muitos países em todo o mundo a oferecem ajuda (incluindo Portugal), dois dias depois do sismo, no domingo, Marrocos aceitou o auxílio de apenas quatro nações (Reino Unido, Espanha, Catar, Emirados Árabes Unidos), anunciou no domingo o Rei Mohammed VI, através de um comunicado do ministério do Interior: “As autoridades marroquinas realizaram uma avaliação cuidadosa das necessidades no terreno, tendo em conta que a falta de coordenação em tais casos seria contraproducente”, declarou, a partir da emissora estatal 2M.

“Com base nisso, as autoridades marroquinas responderam, nesta fase particular, às ofertas de apoio feitas pelos países amigos Espanha, Catar, Reino Unido e Emirados Árabes Unidos, que sugeriam a mobilização de um grupo de equipas de busca e salvamento”, disse. Marrocos, que já foi criticada pela resposta lenta e falta de prontidão na gestão da ajuda oferecida, admitiu aceitar mais auxílio, caso necessário: “Com o progresso das intervenções, poderá desenvolver-se a avaliação das necessidades potenciais, o que poderá levar ao regresso a ofertas de apoio de outros países amigos, de acordo com as necessidades de cada fase separadamente.”

O Reino Unido enviou 60 operacionais e quatro cães; Espanha enviou 86 operacionais e oito cães; também no domingo, partiu da base aérea de Al-Udeid, no Catar, um avião com operacionais que para se juntarem às equipas de resgate.

Com a procura elevada na sequência do sismo, a TAP voltou a reforçar os voos entre Portugal e Marrocos nesta segunda-feira, 11 de setembro. Já no domingo o número de lugares tinha duplicado nos três voos agendados entre Lisboa, Casablanca e Marraquexe.