“Eu vou fazer você cantar ‘você'”. Foi essa a missão que Caetano Veloso impôs a si mesmo, quando ouviu os motivos para a fadista Carminho “evitar” a palavra correntemente usada no Brasil. O compositor não só conseguiu que esta gravasse a canção “Você-Você”, presente no seu mais recente álbum “Meu Coco”, lançado em 2021, como que o acompanhasse nos dois concertos que deu este fim de semana, no Coliseu de Lisboa.

“Como comento no vídeo da nossa conversa, a letra surgiu a partir das gravações que Carminho fez em ‘Carminho Canta Jobim’, em que evita a palavra ‘você’, pouco comum para os portugueses. A partir das nossas trocas, entendi o seu ponto de vista, ao mesmo tempo que pude enriquecer a minha argumentação. A canção é um passo a mais no meio dos nossos papos sobre o Português Brasileiro e o de Portugal”, referiu numa publicação de Instagram, em que mostra um pequeno excerto da atuação do passado domingo.

