A circulação na Linha do Norte, que estava interrompida desde as 9h35 após um atropelamento mortal em Vila Franca de Xira, foi retomada nas duas vias, mas ainda se verificam alguns atrasos, disse à Lusa fonte da CP. A fonte da Comboios de Portugal adiantou, perto das 11h00, que a situação deverá “ficar normalizada no decorrer da próxima hora”.

A mesma fonte disse que a circulação esteve interrompida entre as estações de Alhandra e Castanheira do Ribatejo devido ao atropelamento mortal de uma mulher na estação de Vila Franca de Xira, no distrito de Lisboa.

No local estiveram 12 operacionais, nomeadamente elementos dos Bombeiros Voluntários de Vila Franca de Xira, do Instituto Nacional e Emergência Médica (INEM), da PSP e da Infraestruturas de Portugal (IP), com o apoio de cinco veículos.